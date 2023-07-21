الدولار يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وبيانات التضخم تعزز الين

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ارتفع الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، فيما أشارت البيانات إلى متانة سوق العمل الأميركية مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بينما تعزز الين بعد تسارع وتيرة التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان مجددا في حزيران.وتُعقد الأسبوع المقبل اجتماعات للبنوك المركزية في أوروبا واليابان والولايات المتحدة، فيما يحلل المستثمرون البيانات من أجل توقع مسارات السياسة النقدية بشكل أفضل.وارتفع الين 0.08 بالمئة إلى 139.97 للدولار بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان 3.3 بالمئة في يونيو عنه قبل عام، متماشيا مع متوسط توقعات السوق، لكنه ظل أعلى من هدف بنك اليابان البالغ اثنين بالمئة.