الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

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استمرت أسعار الذهب على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي اليوم الجمعة مدعومة بآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الشهر الجاري.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1970.69 دولار للأونصة ليرتفع 0.7% حتى الآن هذا الأسبوع. وتراجع المعدن الأصفر أمس الخميس من أعلى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات على خلفية بيانات أظهرت أن سوق العمل الأميركية أقوى من المتوقع.كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1972.80 دولار للأونصة، وفق رويترز.وتلقت أسعار الذهب دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة الأسبوع المقبل في إطار دورته الحالية للتشديد النقدي. ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 تموز.ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا. (العربية)