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إقتصاد

بهدف زيادة أرباحها.. هذا ما قعلته متاجر كبرى بعد طرح فيلم باربي

Lebanon 24
21-07-2023 | 11:54
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يسعى تجار التجزئة حول العالم، إلى تحقيق مكاسب بعد عرض فيلم باربي، الجمعة، والذي يحيي الهوس بالدمية البلاستيكية وعالمها الوردي الزاهي، حيث يقبل المتسوقون على شراء أقراط باربي وعطورها وملابسها.

وفي وقت يحاول فيه العديد من المستهلكين ترشيد نفقاتهم وسط ضغوط تكلفة المعيشة وارتفاع التضخم، يقتنص تجار التجزئة مثل هذه الفرص لإقناع المتسوقين بشراء سلع باهظة الثمن لزيادة أرباحهم.
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وتراهن مجموعة واسعة من المتاجر التي تعرض المنتجات والسلع المرتبطة بباربي، والتي يستهدف العديد منها البالغين، على ذكريات الماضي وما تمثله باربي لكثيرين لعبوا بهذه الدمية في سنوات طفولتهم.

وأطلقت "زارا" الاثنين الماضي، مجموعة باربي، وتضم 17 قطعة من الملابس والحلي للأطفال، لكن المجموعة الخاصة بالنساء أكثر تنوعا بكثير إذ تشمل 85 قطعة.

وللرجال أيضا نصيب مع طرح بذلات وردية اللون وأحذية رعاة البقر وقمصان شبيهة بتلك التي يرتديها كين صديق باربي.

كما تتيح سلسلة متاجر "وول مارت"، دمى باربي تمثل مختلف الأعراق بتسريحات شعر متنوعة بسعر 45 دولارا لهواة جمع الدمى.
 
ويمتد هذا الهوس إلى أبعد من ذلك، مع إتاحة سلسلتي فنادق حياة وهيلتون، أجنحة فندقية على طراز باربي، في مدن تشمل بوغوتا في كولومبيا وكوالالمبور في ماليزيا. (سكاي نيوز عربية) 
 
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