الإمارات: إجراءات أوبك+ الحالية كافية في الوقت الراهن

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الجمعة إن الإجراءات الحالية التي يتخذها تحالف أوبك+ لدعم سوق النفط كافية في الوقت الراهن، مضيفاً أن التحالف "لا يحتاج سوى مكالمة هاتفية" إذا كانت هناك حاجة إلى أي خطوات أخرى.
ويضخ تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، نحو 40% من النفط الخام حول العالم. ويعمل التحالف على الحد من المعروض منذ أواخر عام 2022 في مسعى لدعم السوق.
وأضاف الوزير لرويترز خلال زيارة لنيودلهي "ما نفعله كاف كما نقول اليوم".
وتابع "لكننا نجتمع باستمرار وإذا كانت هناك حاجة ملحة لفعل أي شيء آخر خلال تلك الاجتماعات، فسوف نفعله. لا يحتاج الأمر سوى مكالمة هاتفية".
وقال الوزير الإماراتي إنه غير قلق بشأن الطلب على النفط ووصف الاستثمار المحدود بأنه "التحدي الأكبر".
ومضى يقول "نعلم مدى كلفة الاستثمار، ولا يستثمر ويعزز قدرته إلا قلة من الدول".
وأضاف الوزير أن سيجري تطوير آلية مراقبة الإنتاج الروسي مع أوبك. (سي ان بي سي عربية)