الإمارات: إجراءات أوبك+ الحالية كافية في الوقت الراهن

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ويضخ تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء ‏بقيادة روسيا، نحو 40% من النفط الخام حول العالم. ويعمل التحالف على الحد من ‏المعروض منذ أواخر عام 2022 في مسعى لدعم السوق.‏ قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الجمعة إن الإجراءات الحالية ‏التي يتخذها تحالف أوبك+ لدعم سوق النفط كافية في الوقت الراهن، مضيفاً أن ‏التحالف "لا يحتاج سوى مكالمة هاتفية" إذا كانت هناك حاجة إلى أي خطوات ‏أخرى.‏ويضخ تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء ‏بقيادة روسيا، نحو 40% من النفط الخام حول العالم. ويعمل التحالف على الحد من ‏المعروض منذ أواخر عام 2022 في مسعى لدعم السوق.‏

وأضاف الوزير لرويترز خلال زيارة لنيودلهي "ما نفعله كاف كما نقول اليوم".‏



وتابع "لكننا نجتمع باستمرار وإذا كانت هناك حاجة ملحة لفعل أي شيء آخر خلال ‏تلك الاجتماعات، فسوف نفعله. لا يحتاج الأمر سوى مكالمة هاتفية".‏

وقال الوزير الإماراتي إنه غير قلق بشأن الطلب على النفط ووصف الاستثمار ‏المحدود بأنه "التحدي الأكبر".‏



ومضى يقول "نعلم مدى كلفة الاستثمار، ولا يستثمر ويعزز قدرته إلا قلة من ‏الدول".‏

وأضاف الوزير أن سيجري تطوير آلية مراقبة الإنتاج الروسي مع أوبك.‏ (سي ان بي سي عربية)