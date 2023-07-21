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إقتصاد

الإمارات: إجراءات أوبك+ الحالية كافية في الوقت الراهن

Lebanon 24
21-07-2023 | 16:00
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قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الجمعة إن الإجراءات الحالية ‏التي يتخذها تحالف أوبك+ لدعم سوق النفط كافية في الوقت الراهن، مضيفاً أن ‏التحالف "لا يحتاج سوى مكالمة هاتفية" إذا كانت هناك حاجة إلى أي خطوات ‏أخرى.‏
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ويضخ تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء ‏بقيادة روسيا، نحو 40% من النفط الخام حول العالم. ويعمل التحالف على الحد من ‏المعروض منذ أواخر عام 2022 في مسعى لدعم السوق.‏
وأضاف الوزير لرويترز خلال زيارة لنيودلهي "ما نفعله كاف كما نقول اليوم".‏

وتابع "لكننا نجتمع باستمرار وإذا كانت هناك حاجة ملحة لفعل أي شيء آخر خلال ‏تلك الاجتماعات، فسوف نفعله. لا يحتاج الأمر سوى مكالمة هاتفية".‏
 
وقال الوزير الإماراتي إنه غير قلق بشأن الطلب على النفط ووصف الاستثمار ‏المحدود بأنه "التحدي الأكبر".‏

ومضى يقول "نعلم مدى كلفة الاستثمار، ولا يستثمر ويعزز قدرته إلا قلة من ‏الدول".‏
 
وأضاف الوزير أن سيجري تطوير آلية مراقبة الإنتاج الروسي مع أوبك.‏ (سي ان بي سي عربية) 
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