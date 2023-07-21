أسهم أوروبا تنهي الأسبوع مرتفعة.. وقطاع التكنولوجيا يسجل أكبر انخفاض ‏أسبوعي في 2023‏

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وانخفضت أسهم شركة إس.إيه.بي للبرمجيات 4.2% بعدما قلصت الشركة توقعاتها ‏للعام بأكمله، مما أدى إلى تراجع مؤشر داكس الألماني 0.2%.‏



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% عند الإغلاق ليواصل مكاسبه ‏للجلسة الرابعة على التوالي.‏ صعدت الأسهم الأوروبية أمس ‎الجمعة لتنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع، في ‏حين أغلقت الأسهم‎ ‎الألمانية على انخفاض إذ أثرت توقعات شركة إس.إيه.بي ‏بخصوص‎ ‎الإيرادات على قطاع التكنولوجيا الذي سجل هو الآخر أكبر انخفاض ‏أسبوعي له هذا العام.‏وانخفضت أسهم شركة إس.إيه.بي للبرمجيات 4.2% بعدما قلصت الشركة توقعاتها ‏للعام بأكمله، مما أدى إلى تراجع مؤشر داكس الألماني 0.2%.‏وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% عند الإغلاق ليواصل مكاسبه ‏للجلسة الرابعة على التوالي.‏

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا في أوروبا 0.4% ليكون أكبر الخاسرين بين ‏القطاعات الرئيسية هذا الأسبوع بانخفاض قدره 4.8%.‏



وانخفض مؤشر قطاع التعدين 1.5% متأثراً ببعض النتائج المخيبة للآمال.‏



وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% هذا الأسبوع مدفوعاً بارتفاع الأسهم ‏البريطانية بعد ظهور أدلة على تباطؤ التضخم المحلي.‏



وصعد مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 3% هذا الأسبوع، وهو أفضل مستوى ‏له فيما يقرب من أربعة أشهر.‏ (سي ان بي سي عربية)