27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أسهم أوروبا تنهي الأسبوع مرتفعة.. وقطاع التكنولوجيا يسجل أكبر انخفاض أسبوعي في 2023
Lebanon 24
21-07-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صعدت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة لتنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع، في حين أغلقت الأسهم الألمانية على انخفاض إذ أثرت توقعات شركة إس.إيه.بي بخصوص الإيرادات على قطاع التكنولوجيا الذي سجل هو الآخر أكبر انخفاض أسبوعي له هذا العام.
Advertisement
وانخفضت أسهم شركة إس.إيه.بي للبرمجيات 4.2% بعدما قلصت الشركة توقعاتها للعام بأكمله، مما أدى إلى تراجع مؤشر داكس الألماني 0.2%.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% عند الإغلاق ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي.
وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا في أوروبا 0.4% ليكون أكبر الخاسرين بين القطاعات الرئيسية هذا الأسبوع بانخفاض قدره 4.8%.
وانخفض مؤشر قطاع التعدين 1.5% متأثراً ببعض النتائج المخيبة للآمال.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% هذا الأسبوع مدفوعاً بارتفاع الأسهم البريطانية بعد ظهور أدلة على تباطؤ التضخم المحلي.
وصعد مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 3% هذا الأسبوع، وهو أفضل مستوى له فيما يقرب من أربعة أشهر. (سي ان بي سي عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير ومستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما نقلته "التطبيقات"
Lebanon 24
ارتفاع كبير ومستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما نقلته "التطبيقات"
07:22 | 2023-07-21
21/07/2023 07:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة إبنة الفنان الراحل روميو لحود: "لقد اجتمعتما من جديد" (فيديو وصور)
Lebanon 24
وفاة إبنة الفنان الراحل روميو لحود: "لقد اجتمعتما من جديد" (فيديو وصور)
07:39 | 2023-07-21
21/07/2023 07:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات إنفجارات قويّة تهزّ أرجاء صيدا وإقليم الخروب.. كم بلغ عددها؟
Lebanon 24
أصوات إنفجارات قويّة تهزّ أرجاء صيدا وإقليم الخروب.. كم بلغ عددها؟
14:56 | 2023-07-21
21/07/2023 02:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار غامض.. كل الشارع "طار" شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
انفجار غامض.. كل الشارع "طار" شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:09 | 2023-07-21
21/07/2023 02:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة اغتصابٍ جديدة في لبنان.. التفاصيل مروّعة وما فعله شقيقان خطيرٌ جداً!
Lebanon 24
حادثة اغتصابٍ جديدة في لبنان.. التفاصيل مروّعة وما فعله شقيقان خطيرٌ جداً!
14:08 | 2023-07-21
21/07/2023 02:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:32 | 2023-07-22
لبناء منشأة لمعالجة الأقمار الصناعية.. أمازون ترصد 120 مليون دولار
23:44 | 2023-07-21
"ستحدث وفيات".. الأمم المتحدة تحذّر بعد تعليق اتفاق الحبوب
23:31 | 2023-07-21
من بينها دبي.. إليكم قائمة بالمدن الأكثر زيادة في الإيجارات بالعالم
16:00 | 2023-07-21
الإمارات: إجراءات أوبك+ الحالية كافية في الوقت الراهن
14:42 | 2023-07-21
بسبب الجفاف.. تراجع محصول تونس من القمح 60% هذا العام
14:00 | 2023-07-21
دولار السوق الموازية يرتفع.. إليكم التسعيرة المتداولة مساء اليوم
فيديو
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
00:26 | 2023-07-22
22/07/2023 08:38:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
22/07/2023 08:38:55
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
22/07/2023 08:38:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact