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إقتصاد

من بينها دبي.. إليكم قائمة بالمدن الأكثر زيادة في الإيجارات بالعالم

Lebanon 24
21-07-2023 | 23:31
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صعدت الإيجارات في المناطق الرئيسية في لشبونة وسنغافورة أكثر من 13% في النصف الأول من هذا العام متجاوزة باقي أنحاء العالم، بعدما توافد الأجانب للعيش هناك.

وعزز العرض المحدود للمساكن المعروضة للإيجار ارتفاع الأسعار، وفقاً لمؤشر المدن ذات المساكن الأغلى إيجارات حول العالم، الصادر عن شركة "سافيلز" (Savills) لسمسرة العقارات.
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تدفق الأجانب بأعداد كبيرة للعيش في لشبونة، التي تصدرت قائمة زيادة الإيجارات بنسبة 13.9%، حيث استفادوا من برنامج التأشيرة الذهبية البرتغالي الذي أطلقته الدولة خلال الوباء.

أما في سنغافورة، فقد تسببت زيادة الإيجارات فيها بحالة من الغضب السياسي بين السكان المحليين والمغتربين على حد سواء.

أضافت "سافيلز" أن إيجارات المساكن الفاخرة في سنغافورة صعدت بوتيرة قوية في النصف الأول من 2023. لكنها تتوقع تراجعها بشكل طفيف في النصف الثاني مع زيادة العرض وتباطؤ الاقتصاد.

حول السبب في صعود الإيجارات بسنغافورة، قال آلان شيونغ، المدير التنفيذي لشركة "سافيلز ريسيرش أند كونسالتنسي"(Savills Research & Consultancy) : "الارتفاع السريع في الإيجارات غير مستدام، ويُعزى إلى التأخير في استكمال الوحدات بسبب القيود الوبائية".

ومن المدن الأخرى حول العالم، ارتفعت الإيجارات بالمناطق الرئيسية في هونغ كونغ بنسبة 2.7% خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ولندن بنسبة 1.9%، وطوكيو 1.7%، وشهدت نيويورك زيادة 1.6%.
أما مدينة دبي فقد حلت بالمركز الرابع خلال النصف الأول بنسبة 5.4% . (الشرق اقتصاد)
 
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