بعد ارتفاعه الكبير أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، تسعيرة تراوحت ما بين 93400 و93800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، أي التسعيرة نفسها التي سجلها مساء أمس الجمعة.وسجّل الدولار عصر أمس الجمعة تسعيرة تراوحت ما بين 92800 و93200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.