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إقتصاد

الاقتصاد الروسي عاد إلى مستواه ما قبل الأزمة.. هذا ما كشفته الأرقام

Lebanon 24
22-07-2023 | 04:27
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أثنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا على أداء الاقتصاد الروسي، مؤكدة ان الاقتصاد الوطني ككل عاد إلى مستواه ما قبل الأزمة، باستثناء قطاع النفط والغاز.

وجاء تصريح المسؤولة الروسية في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الروسي، حيث تم اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 8.5% سنويا.
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وقالت نابيولينا: "بشكل عام، وصل الاقتصاد إلى مستواه ما قبل الأزمة، إذا تم استثناء قطاع النفط والغاز، حيث توجد عقوبات خارجية صارمة".

إلا أنها أشارت إلى أن "التغييرات الهيكلية في الاقتصاد الروسي أدت إلى حدوث عدم تجانس كبير في صناعات معينة".

ورسم المركزي الروسي نظرة متفائلة لأداء الاقتصاد الوطني في 2023، حيث يتوقع المنظم نموه في حدود 1.5% - 2.5% بدلا من 0.5% - 2% كانت متوقعة سابقا.(روسيا اليوم)


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