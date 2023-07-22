النفط يحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

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سجلت أسعار النفط مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بدعم من تزايد الأدلة على نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة، وفي ظل احتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي من شأنه أن يؤدي لاستمرار تراجع الإمدادات.وسجل خام غرب تكساس الأميركي ارتفاعا في أسبوع بنسبة 2.32 بالمئة، ليصل إلى 77.07 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 25 نيسان.وفي آخر تداولات الأسبوع، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار أو 1.8 بالمئة عند التسوية، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.42 دولار أو 1.9 بالمئة عند التسوية. (سكاي نيوز)