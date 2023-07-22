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إقتصاد

"الذهب الأحمر" بديل لزراعة الأفيون في أفغانستان

Lebanon 24
22-07-2023 | 13:14
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تعتبر زهرة الزعفران في منطقة هيرات بأفغانستان مصدر أغلى التوابل في العالم، ومن المنتظر أن تكون زراعتها بديلا لإنتاج الأفيون ومصدر رزق حلال لملايين الأفغان.

تمتلك أفغانستان القدرة على إنتاج الزعفران أكثر من أي بلد آخر منتج للذهب الأحمر.
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يبلغ سعر الكيلوغرام من الزعفران الأفغاني حوالي 1000، وهو أرخص أيضا من الزعفران من إيران وإسبانيا، المنافسين الرئيسيين لأفغانستان.
يشتهر الزعفران الأفغاني برائحته القوية والمعقدة، وهي أبرز سماته التي جعلته مصنفا من "الدرجة الأولى" في العالم من حيث الجودة، كما أنه يحتوي على أكثر من 280 وحدة لونية.
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