دولة عربية تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح

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أكد وزير التجارة العراقي أثير الغريري أن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بمعدل استلام هو الأعلى في تاريخ العراق.وقال الغريري في كلمة ألقاها خلال مؤتمر انتهاء موسم تسويق القمح إن الكميات المسوقة من محصول القمح لعام 2023 بلغت 5.19 مليون طن من القمح المحلي "وهو الأعلى في تاريخ زراعة الحنطة بالعراق".من جانبه أكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر الكرعاوي أن العراق لن يتأثر بأي أزمة قمح عالمية "مهما كانت ومهما ارتفعت الأسعار العالمية"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.والعراق مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط، ويحتاج إلى ما يتراوح بين 4.5 و5 ملايين طن سنويا لإمداد برنامجه الضخم لدعم الغذاء. (العربية)