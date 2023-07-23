Advertisement

إقتصاد

في مصر... انخفاض ملحوظ في أسعار البيض والدواجن

Lebanon 24
23-07-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1090333-638257321291751814.jpg
Doc-P-1090333-638257321291751814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد انخفاضا جديدا في بداية التعاملات بالبورصة والأسواق، بعد انخفاض كبير سجلته الأيام الماضية.

وأوضح ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن انخفضت من 68 جنيها إلى 55 جنيها بالمداجن، أي تراجعت بقيمة 13 جنيها.
Advertisement

وأشار إلى أن السبب الرئيسي يعود لتراجع أسعار الأعلاف وتوفرها بصورة كبيرة، قائلا إن ارتفاع درجات الحرارة له دور كبير في تراجع الأسعار أيضا، ما جعل المربين يبيعون الدواجن بصورة مبكرة، لتفادي طول بقائها في المداجن.

وأضاف الزيني أن نسبة النفوق في الدواجن بسبب ارتفاع درجات الحرارة تتراوح بين 2 و5%.(المصري اليوم)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2023-07-23
12:00 | 2023-07-23
12:00 | 2023-07-23
10:06 | 2023-07-23
04:00 | 2023-07-23
02:59 | 2023-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website