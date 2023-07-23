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إقتصاد

بعد ان لامس الـ93 الف ليرة عصراً.. الدولار يتراجع مساء اليوم

Lebanon 24
23-07-2023 | 13:29
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 92400 و92700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 92700 و93000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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