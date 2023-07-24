من بينها الاستيقاظ المبكر.. عادات يواظب عليها الأثرياء كل صباح

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كشف بعض كبار الأثرياء حول العالم عن رؤى رائعة حول طريقهم نحو النجاح المليء بالكفاح والجهد لتحقيق الأهداف.ويوضح تقرير، نشره موقع New Trader U، الطقوس اليومية التي يعزو العديد من الأفراد الناجحين إنجازاتهم إليها، بما يشمل عادات متأصلة في الانضباط والنمو الشخصي والتخطيط الاستراتيجي، بدءًا من بزوغ الفجر. واستند التقرير إلى الأبحاث والأوراق الأكاديمية والدراسات والسير الذاتية، التي لخصت أكثر العادات الصباحية شيوعًا بين معظم الأغنياء، كما يلي:1. الاستيقاظ المبكر2. ممارسة الرياضة البدنية3. ممارسة تدريبات التأمل أو اليقظة4. مطالعة سريعة للمحتوى الإعلامي5. تناول إفطار صحي6. تحديد أهداف اليوم أو التخطيط لليوم7. روتين النظافة الشخصية8. التواصل مع المنتسبين9. قضاء بعض الوقت مع العائلة10. مراجعة القوائم المالية أو الأسواق11. التعلم المستمر أو تنمية المهارات12. قضاء بضع دقائق في هدوء للتفكير أو توليد الأفكار13. ممارسة الشعور بالامتنانمزايا الاستيقاظ مبكراًويرى الخبراء أن الاستيقاظ مبكرا سمة مشتركة بين الأثرياء، وهي عادة بسيطة تمنحهم ميزة السبق في اليوم، مما يوفر لهم ساعات هادئة للتركيز على أنشطة النمو الشخصية أو العمل غير المنقطع أو تعلم أشياء جديدة. كما يمكن أن تسهم هذه الممارسة في تراكم الثروة من خلال خلق المزيد من الفرص للإنتاجية والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب إتاحة مزيد من الوقت للعناية بالذات من ممارسة التأمل أو التمرينات الرياضية والنظافة الشخصية.نظام غذائي صحيتغذي وجبة الفطور الصحية الجسم والعقل طوال اليوم. وتدعم عادات اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمرينات الرياضية إلى تحقيق الوضوح الذهني وزيادة الطاقة الجسدية، ما يؤدي إلى إنتاجية أعلى. إن الصحة الجيدة تقلل أيضًا من تكاليف الرعاية الصحية المحتملة، وهو عامل حيوي في الحفاظ على الثروة في وقت مبكر من الرحلة إلى الثروات.تحديد الأهداف والتخطيط لليوميفهم الأشخاص الناجحون قيمة التخطيط. يضعون أهدافًا يومية تتماشى مع أهدافهم طويلة المدى. تساعد تلك العادات على التركيز على المهام التي تؤدي إلى تكوين الثروة ويمنع الوقت الضائع في الأنشطة الأقل إنتاجية.تعزيز الثقة بالنفسيمكن أن يؤدي الحفاظ على النظافة الشخصية إلى تعزيز الثقة واحترام الذات. غالبًا ما يتفاعل الأثرياء مع الأفراد المؤثرين، ويمكن للمظهر الجيد أن يترك انطباعًا إيجابيًا، ويفتح الأبواب أمام الفرص. كما أن الحياة الشخصية المستقرة توفر أساسًا قويًا للنجاح المهني. لذا، فإنه غالبًا ما يبدأ الأثرياء يومهم بقضاء وقت ممتع مع العائلة، والمساهمة في حياة متوازنة ورفاهية ذهنية وإنتاجية مستدامة.التعلم المستمرلا يتوقف الناجحون عن التعلم. إنهم يستخدمون صباحهم لتنمية المهارات والتعليم، والبقاء في طليعة مجالاتهم. يؤدي هذا النمو المستمر إلى الأفكار المبتكرة والتقدم الوظيفي والثروة.ممارسة الامتنانيعزز الامتنان والرضا العام عن الحياة ويقلل من التوتر ويدعم النظرة الإيجابية. من خلال بدء اليوم بممارسة الشعور بالامتنان للنعم التي يتمتع بها الشخص يمكنه أن يحافظ على عقلية إيجابية تشجع على المثابرة والمرونة وتراكم الثروة المستمر.(العربية)