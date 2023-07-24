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إقتصاد

موجة الحر توجه ضربة لشركات الطيران.. وإجراءات إضافية!

Lebanon 24
24-07-2023 | 00:16
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اضطرت شركات طيران الأميركية، التي تعمل في المناطق التي تضربها موجة الحر الشديدة، على اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية من أجل سلامة الركاب.

ومن بين هذه الإجراءات تقليل أحمال الوقود أو الأمتعة، أو حتى عدد الركاب، لمساعدة الطائرات على العمل، بحسب مجلة تايم، التي نقلت عن شركة اليجيانت ايرلاينز، وهي وحدة تابعة لشركة Allegiant Travel Co، قولها إنها ستؤخر الرحلات الجوية إذا كان هناك تهديد لسلامة الركاب أو راحتهم مع استمرار درجات الحرارة في جنوب غرب الولايات المتحدة في تسجيل أرقام قياسية.
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في لاس فيغاس ، حيث يقع مقر Allegiant، تم تمديد تحذيرات الحرارة المفرطة حتى يوم الأحد، وكانت درجات الحرارة أعلى من 100 فهرنهايت (38 درجة مئوية) منذ 30 يونيو، وفقًا لبيانات خدمة الطقس الوطنية.

وتقلل درجات الحرارة المرتفعة من أداء محرك الطائرة وقدرة الأجنحة على الرفع، وهو ما يعني الحاجة إلى أوزان أقل للإقلاع ومسافات أطول لإنتاج قوة رفع كافية، ونتيجة لذلك تضطر شركات الطيران إلى تقليل الوزن على الطائرات.

في 17 تموز، أجبر العديد من ركاب شركة دلتا إيرلاينز للنزول طواعية من رحلة من لاس فيغاس إلى أتلانتا بعد أن تسببت مشاكل وزن الطائرة في ارتفاع درجات الحرارة في حدوث تأخيرات.

وقالت دلتا إيرلاينز في بيان يوم الجمعة الماضي: "تم وضع بروتوكولات إضافية لمعالجة التأثيرات التشغيلية للحرارة الشديدة على الطائرات، بما في ذلك تحميل كمية أقل من الوقود لحساب الوزن والتوازن وجدول إعادة التزود بالوقود على طول الطريق عند الحاجة".

في غضون ذلك، أعلنت شركة "أميركان إيرلاينز" أنها ستتخذ خطوات إضافية للتأكد من تبريد الهواء على جسور ركوب الطائرات.

وقالت متحدثة باسم الشركة: "على الرغم من وجود عدد صغير جدًا من عمليات التحويل والتأخير المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة، إلا أن الخطة التي وضعناها سمحت لنا بتجنب التأثير الكبير"، مضيفة أن الشركة غيرت خطتها التشغيلية لتجنب قيود الوزن. (سكاي نيوز)


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