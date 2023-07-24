Advertisement

إقتصاد

كم بلغ سعر صرف الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
24-07-2023 | 02:49
A-
A+
Doc-P-1090515-638257901886225308.jpeg
Doc-P-1090515-638257901886225308.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 92800 و93000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية قد سجّل مساء أمس ما بين 92400 و92700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
Advertisement

مواضيع ذات صلة
الدولار يرتفع خلال ساعات صباح الأحد.. كم بلغ سعره؟
lebanon 24
24/07/2023 11:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أنباءٌ عمّا سيشهده سعر الدولار.. هذا ما تضمنته وهؤلاء يقفون وراءها
lebanon 24
24/07/2023 11:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يُسجل ارتفاعاً طفيفاً.. هكذا جاء سعره مساء اليوم
lebanon 24
24/07/2023 11:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع كبير ومستمر في سعر صرف الدولار.. اليكم ما نقلته "التطبيقات"
lebanon 24
24/07/2023 11:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24

سعر

الدولار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:51 | 2023-07-24
03:15 | 2023-07-24
02:32 | 2023-07-24
00:44 | 2023-07-24
00:16 | 2023-07-24
00:09 | 2023-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website