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إقتصاد
كم بلغ سعر صرف الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
24-07-2023
|
02:49
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 92800 و93000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية قد سجّل مساء أمس ما بين 92400 و92700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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