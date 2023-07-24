كم بلغ سعر صرف الدولار صباح اليوم؟

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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 92800 و93000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية قد سجّل مساء أمس ما بين 92400 و92700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.