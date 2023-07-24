27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
توقعات رفع الفائدة تدعم الدولار واليورو في بداية الأسبوع.. اليكم الارقام
Lebanon 24
24-07-2023
|
08:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل الدولار واليورو اليوم الاثنين بداية قوية لأسبوع يشهد اجتماعات لبنوك مركزية بينما عانى الين وسط توقعات المستثمرين ألا يرفع بنك اليابان (المركزي) أسعار الفائدة على خلاف ما يخطط له صانعو السياسات في أوروبا والولايات المتحدة.
Advertisement
ويختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي ) اجتماعه بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء وينهي البنك الأوروبي المركزي اجتماعه في اليوم التالي يعقبهما بنك اليابان يوم الجمعة.
وانخفض الين إلى 141.5 أمام الدولار، وسجل 157.28 أمام اليورو غير بعيد عن أدنى مستوياته في 15 عاما أمام اليورو البالغ 158.04 وفقا لـ"رويترز".
واستقر اليورو عند 1.1121 دولار اليوم الاثنين في حين تماسك مؤشر الدولار عند 101.04.
وقال بوب سافيدج رئيس استراتيجية الأسواق في بي.إن.واي ميلون "الأسبوع الماضي جعل الأسواق تتوقع هبوطا هادئا في الأسواق الأميركية ينهي فيه (المركزي الأميركي) دورة رفع الفائدة، ثم يشهد انخفاضا مطردا في مؤشر أسعار المستهلكين دون حدوث ركود".
وأضاف "من المتوقع أيضا أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد اقترب من النهاية مع انحسار الركود الفني في ألمانيا وتماسك النمو في أماكن أخرى، ويبدو أن بنك اليابان يتحدث عن التغيير لكنه لا يفعل الكثير حيال ذلك". (العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا لموجة حر جديدة.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في شهر آب
Lebanon 24
استعدوا لموجة حر جديدة.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في شهر آب
01:32 | 2023-07-24
24/07/2023 01:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تُقفل أزرار قميصها.. مُجدداً ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تُثير الجدل شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
لم تُقفل أزرار قميصها.. مُجدداً ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تُثير الجدل شاهدوا كيف بدت (صور)
00:39 | 2023-07-24
24/07/2023 12:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مؤلم جداً... رضيعٌ مرميَ على الطريق في لبنان
Lebanon 24
خبر مؤلم جداً... رضيعٌ مرميَ على الطريق في لبنان
15:48 | 2023-07-23
23/07/2023 03:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة جنوبية... اشكال ادى الى اصابة أحد المسؤولين الحزبيين
Lebanon 24
في بلدة جنوبية... اشكال ادى الى اصابة أحد المسؤولين الحزبيين
15:24 | 2023-07-23
23/07/2023 03:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارٌ يهزّ منطقة في الشمال.. الجيش يستنفر وهذا ما حصل!
Lebanon 24
إنفجارٌ يهزّ منطقة في الشمال.. الجيش يستنفر وهذا ما حصل!
04:31 | 2023-07-24
24/07/2023 04:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:50 | 2023-07-24
اليكم تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا
06:00 | 2023-07-24
الإمارات توضح مدة صلاحية تأشيرتها السياحية
05:20 | 2023-07-24
جولة تفقدية في اسواق النبطية
03:51 | 2023-07-24
أسعار الذهب.. هل شهدت تغيراً؟
03:15 | 2023-07-24
مع موجة الحر التي تضرب لبنان.. هل سترتفع أسعار الخضار والفواكه؟
02:49 | 2023-07-24
كم بلغ سعر صرف الدولار صباح اليوم؟
فيديو
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
02:07 | 2023-07-24
24/07/2023 19:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
23:42 | 2023-07-23
24/07/2023 19:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة جريئة بين النجم السوري والمُمثلة اللبنانية تُشعل مواقع التواصل.. والجمهور غاضب! (فيديو)
00:26 | 2023-07-22
24/07/2023 19:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact