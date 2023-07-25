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إقتصاد

وزارة الصناعة حددت سعر طن الترابة.. كم بلغ؟

Lebanon 24
25-07-2023 | 01:44
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 أصدرت وزارة الصناعة بياناً اليوم، حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين وماية وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلثاء ٢٥/٧/٢٠٢٣ ولغاية الثلثاء ١/٨/٢٠٢٣ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".
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وستحدد الوزارة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.
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