Advertisement

إقتصاد

الدولار واليورو في الصدارة.. لماذا اليوان غير قادر على المنافسة؟

Lebanon 24
25-07-2023 | 02:08
A-
A+
Doc-P-1090824-638258730036621256.png
Doc-P-1090824-638258730036621256.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ما زالت عملة الصين الوطنية "اليوان" غير قادرة على منافسة عملات الدول الكبرى في الأسواق العالمية.

وحصل اليوان على 6.4 درجة من أصل 100 درجة كعملة يمكن تدويلها؛ وذلك استنادا إلى استخدامه في التجارة الدولية واحتياطات الصرف الأجنبي، حسبما ذكر تقرير من جامعة "رينمين" الصينية" يقيس تدويل العملة، نشرته صحيفة "سوث تشينا بوست مورنينج" يوم الأحد الماضي.
Advertisement

وتدويل العملة هو الاستخدام الواسع للعملة خارج حدود بلد إصدارها، ويُحدد مستوى تدويل العملة حسب طلب الدول الأخرى لتلك العملة بناءً على مقدار الأعمال القائمة بين الدول أو القيمة المُتصورة للعملة

يفسّر باحثان، سياسي واقتصادي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، التحصنيات التي تمنح الدولار واليورو قوتهما أمام اليوان، لافتين إلى أنه ليست بينها قوة الاقتصاد في حد ذاتها.

جاء في تقرير الصحيفة الصينية تشخيص حال اليوان مقابل منافسيه، كما وضع روشتة تعزز من قيمة اليوان في الخارج:

الدولار واليورو في صدارة الأوراق المالية الأكثر قوة، واليوان يأتي خلفهما.

الدولار واليورو بلغا 50.5 و25.16 على التوالي في قائمة العملات المستخدَمَة عالمية، بينما حصل اليوان على 6.4 درجة، وهي نسبة متدنية للغاية.
   
الأرجنتين والبرازيل وروسيا بدأت في استخدام اليوان (ضمن اتفاق التبادل التجاري بالعملات الوطنية مع الصين)، لكن الشكوك بشأن استقرار هذه التعاملات لا تزال قوية.

يتم استخدام اليوان الآن ضمن مبادرة الحزام والطريق، وهي مبادرة بنية تحتية عابرة للقارات انضمت إليها أكثر من 60 دولة، لكنها تواجه عقبات تخص قابلية تحويل اليوان، وضوابط الصين على رأس المال.

يتعيّن على الصين أن تدفع باتجاه المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة، الثنائية والإقليمية، لتعزيز فرص التجارة، وخلق ظروف ملائمة لاستخدام اليوان في الخارج.

هناك ضرورة لتعزيز التبادلات مع الدول المتقدمة في التحول الاقتصادي منخفض الكربون، والتنمية المالية الخضراء، والاستفادة من إمكانات اليوان لخدمة التعاون المناخي العالمي.

"سر القوة"
يلفت الخبير الاقتصادي، يوسف التابعي، إلى عوامل أخرى تتحكّم في تحديد سر قوة العملة حتى تأخذ ثقلا عالميا، بخلاف كون بلد هذه العملة ذا اقتصادي قوي أم لا.

يضيف موضحا، أنه إذا قارنا اليوان باليورو والدولار فهناك أمور يجب الوعي بها: أولها أن الدولار احتل مكانته الكبيرة، ليس بسبب قوة أميركا الاقتصادية، لكن بسبب ربطه بالنفط، فاتفاق بيع النفط بالدولار حصّن العملة الأميركية من أي تقلبات سياسية.

في المقابل، فإن اقتصاد الصين هذه الفترة نستطيع أن نقول إنه أقوى بكثير من الاقتصاد الأميركي والأوروبي، لكن اليوان ليست لديه ركيزة عالمية قوية تجعله بقوة الدولار.


أنظمة الصرف المحلية
يتفق الخبير في الشؤون الصينية، مازن حسن، مع التابعي في أن السيطرة الأميركية على أنظمة الصرف "تعرقل تقدم اليوان".

وكذلك في أن التقلبات السياسية وتهديد خصوم بكين لها بالعقوبات "يُصعّبان مهمة اليوان في الصعود".(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:14 | 2023-07-25
03:44 | 2023-07-25
03:38 | 2023-07-25
03:08 | 2023-07-25
02:15 | 2023-07-25
02:06 | 2023-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website