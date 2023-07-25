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إقتصاد

أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. وبرنت فوق 82 دولارا!

Lebanon 24
25-07-2023 | 03:08
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شهدت أسعار النفط ارتفاعا في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، مواصلة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ أدت مؤشرات على تراجع الإمدادات وتعهد السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى رفع المعنويات.
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في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، تعهد القادة بتكثيف سياسات دعم الاقتصاد وسط انتعاش متذبذب بعد كوفيد-19، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي.

ومع ذلك، أكدت البيانات المخيبة للآمال في منطقة اليورو والولايات المتحدة الضعف في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.

فقد أظهر مسح أن النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش أكثر بكثير مما كان متوقعا في تموز، مع انخفاض الطلب في صناعة الخدمات المهيمنة بالكتلة، بينما انخفض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ ظهور كوفيد-19.

وفي الولايات المتحدة، تباطأ النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في تموز، متأثرا بتراجع نمو قطاع الخدمات.

وتصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، بيانات صناعية عن مخزونات الخام الأميركية. وقدر أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 21 تموز .

تحرك الأسعار
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا إلى 82.92 دولار للبرميل في الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتا إلى 78.93 دولار.

ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من اثنين بالمئة في اليوم السابق، وبلغا أعلى إغلاق لهما منذ نيسان الماضي.

وصعدا بالفعل لأربعة أسابيع متتالية مع توقعات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج الطوعية التي أعلنت عنها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+.(سكاي نيوز)

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