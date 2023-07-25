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إقتصاد
دولار السوق الموازية.. كيف افتتح صباح اليوم؟
Lebanon 24
25-07-2023
|
03:38
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 91700 و92000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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