روسيا تعتزم خفض الخصم على صادراتها النفطية إلى 20 دولارا للبرميل

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قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن وزارة المالية تعتزم خفض الخصم الذي تستعمله لتحديد الضرائب على صادرات البلاد من النفط الخام إلى 20 دولارا للبرميل من 25 دولارا حاليا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في شباط قانونا بتثبيت الخصم على خام الأورال الروسي الرئيسي لأغراض حساب الضرائب.وقال سيلوانوف في مقابلة: "يبلغ الخصم حاليا 25 دولارا للبرميل عن سعر خام برنت... نعتزم خفضه إلى 20 دولارا للبرميل. ندرس تدابير أخرى لتحسين حساب الضرائب على صادرات النفط"، وفق "رويترز".ولم يذكر الوزير مزيدا من التفاصيل بشأن التدابير الأخرى قيد الدراسة، لكنه أضاف أن الوزارة ستجمع من إيرادات النفط والغاز 8 تريليونات روبل (88.5 مليار دولار) في 2023 على أساس سعر برنت الحالي البالغ نحو 80 دولارا للبرميل. (العربية)