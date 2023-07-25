Advertisement

إقتصاد

فائض في ميزانية الامارات... اليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
25-07-2023 | 11:13
A-
A+
Doc-P-1091000-638259058387529989.jpg
Doc-P-1091000-638259058387529989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت بيانات وزارة المالية الإماراتية، تسجيل فائض مالي بقيمة 23.1 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي، بعد تحقيق إيرادات بقيمة 115.6 مليار درهم مقابل نفقات 92.5 مليار درهم.

وأوضحت وزارة المالية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الإيرادات توزعت على 63.5 مليار درهم إيرادات الضرائب، و3.9 مليار درهم إيرادات المساهمات الاجتماعية، و48.2 مليار درهم الإيرادات الأخرى والتي تشمل دخل الملكية من الأصول ومبيعات السلع والخدمات والغرامات والجزاءات والتحويلات غير المصنفة.
Advertisement

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن النفقات على مستوى الدولة خلال الربع الأول من عام 2023 والبالغة 92.5 مليار درهم توزعت بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.

وعلى صعيد نتائج بيان العمليات المالية خلال الربع الأول 2023 فقد بلغت قيمة صافي الإقراض أو الاقتراض، على مستوى الدولة حوالي 23.2 مليار درهم.

ويعتبر صافي الإقراض/الاقتراض مقياساً موجزاً يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويعتبر أيضا مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على قطاعات الاقتصاد الأخرى.(العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:04 | 2023-07-25
12:48 | 2023-07-25
12:41 | 2023-07-25
11:00 | 2023-07-25
09:45 | 2023-07-25
06:50 | 2023-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website