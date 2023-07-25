27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لشراء الذرة... الجزائر تطرح مناقصة
Lebanon 24
25-07-2023
|
12:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال متعاملون أوروبيون، اليوم الثلاثاء، إن الديوان المهني الجزائري للحبوب طرح مناقصة عالمية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن من علف الذرة للتوريد من الأرجنتين أو البرازيل.
وأوضح المتعاملون أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو الأربعاء 26 يوليو/تموز.
Advertisement
وتطلب المناقصة توريد الذرة على ثلاث شحنات حجم كل منها 40 ألف طن، على أن تكون شحنتان في الفترة بين الأول والخامس عشر من أغسطس/آب، والثالثة فيما بين 15 و31 من الشهر ذاته.
وتشتري الجزائر الذرة في الآونة الأخيرة من الأرجنتين أو البرازيل في الغالب.
وفي آخر مناقصة معلنة لشراء الذرة في 19 تموز، يُعتقد أن يكون الديوان المهني للحبوب قد اشترى كمية غير معروفة من المتوقع توريدها من الأرجنتين أو البرازيل بعدما طلب عروضا لما يصل إلى 240 ألف طن. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
06:35 | 2023-07-25
25/07/2023 06:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة وحشيّة شهدها لبنان.. حقائق مثيرة تكشف كيف ضربت إسرائيل سيارات إسعاف!
Lebanon 24
حادثة وحشيّة شهدها لبنان.. حقائق مثيرة تكشف كيف ضربت إسرائيل سيارات إسعاف!
16:00 | 2023-07-24
24/07/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها خطرة جدّاً... فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى هذا ما حصل معها في أحد المطاعم
Lebanon 24
حالتها خطرة جدّاً... فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى هذا ما حصل معها في أحد المطاعم
08:57 | 2023-07-25
25/07/2023 08:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض على خطيبته الزواج.. لكن حياتها انتهت بعد موافقتها بطريقة مروعة! (صور)
Lebanon 24
عرض على خطيبته الزواج.. لكن حياتها انتهت بعد موافقتها بطريقة مروعة! (صور)
03:06 | 2023-07-25
25/07/2023 03:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة لبنانيّة... العثور على جثة إمرأة داخل منزلها
Lebanon 24
في بلدة لبنانيّة... العثور على جثة إمرأة داخل منزلها
06:55 | 2023-07-25
25/07/2023 06:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:04 | 2023-07-25
إقتصاد العالم لا يزال عند مستويات ضعيفة.. اليكم ما كشفه كبير اقتصاديي صندوق النقد
12:48 | 2023-07-25
هل سيتأثر القطاع السياحي في لبنان فور مغادرة المغتربين؟
11:13 | 2023-07-25
فائض في ميزانية الامارات... اليكم آخر الأرقام
11:00 | 2023-07-25
روسيا تعتزم خفض الخصم على صادراتها النفطية إلى 20 دولارا للبرميل
09:45 | 2023-07-25
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته في هذه الأثناء
06:50 | 2023-07-25
دبوسي عرض مع لحود تفعيل الشراكة مع وزارة الزراعة ومشاركة الغرفة في "إكسبو قطر"
فيديو
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
25/07/2023 20:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
02:07 | 2023-07-24
25/07/2023 20:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
23:42 | 2023-07-23
25/07/2023 20:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact