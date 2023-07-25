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إقتصاد

هل تمتلك روسيا الموارد الماليّة اللازمة لميزانية 2023؟

Lebanon 24
25-07-2023 | 16:06
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أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن روسيا تمتلك الموارد المالية الكافية لتغطية نفقات الميزانية الإضافية للعام الجاري، وأن عجز الميزانية سيتراجع في السنوات المقبلة.

وأقر وزير المالية الروسي في مقابلة صحفية اليوم الثلاثاء، أن عجز الميزانية الروسية هذا العام 2023 سيتجاوز المستوى المخطط له، وتوقع أن يصل إلى 2% - 2.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
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وعن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع العجز، قال سيلوانوف: "في الفترة من يناير إلى فبراير 2023، شهدت الميزانية مصروفات كبيرة، وهذا ليس أمرا عاديا لبداية العام".

وأضاف أنه سيتم تمويل عجز الميزانية عبر الاقتراض من السوق المحلية، لافتا إلى أن عجز الميزانية الروسية سيتراجع في السنوات القادمة.

وفي ما يتعلق بإيرادات الميزانية من مبيعات النفط والغاز، أكد أنه من المتوقع أن تتجاوز هذه الإيرادات عامي 2023 و2024 الخطة بشكل كبير.

وأشار إلى أن إيرادات الطاقة يتوقع أن تبلغ هذا العام قرابة 8 تريليونات روبل استنادا إلى أسعار النفط الحالية، وكشف أن وزارة المالية تدرس المزيد من الإجراءات لتحسين المناخ الضريبي.(نوفوستي)


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