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إقتصاد

على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
26-07-2023 | 02:53
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 92000 و92300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 92200 و92500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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