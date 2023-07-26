56 مليار دولار إيرادات "مايكروسوفت" الفصلية.. إليكم التفاصيل

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قامت شركة "مايكروسوفت" بوضع خطة إنفاق قوية لتلبية الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعدما حققت أرباحًا وإيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع الرابع من عامها المالي، مدفوعة بنمو أعمال الحوسبة السحابية.وأظهرت نتائج أعمال شركة التكنولوجيا الأميركية، أن الإيرادات في الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 30 حزيران ارتفعت بنسبة 8 بالمئة إلى 56.2 مليار دولار على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات البالغة 55.5 مليار دولار وفقًا لرفينيتيف.وجاء نمو الإيرادات أقل من 10 بالمئة لثلاثة أرباع متتالية للمرة الأولى منذ عام 2017.وبلغت ربحية سهم مايكروسوفت 2.69 دولار للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنتهية في حزيران، بأعلى من متوسط التوقعات البالغة 2.55 دولار.وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 20.08 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في حزيران الماضي، مقارنة بـ16.74 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.وساهم قطاع السحابة الذكية من مايكروسوفت بـ 23.99 مليار دولار من إجمالي الإيرادات، بزيادة قدرها 15 بالمئة، وأكثر من التوقعات البالغة 23.8 مليار دولار، تتكون الوحدة من Azure public cloud وSQL Server وWindows Server وVisual Studio وNuance وGitHub وخدمات المؤسسات.وقالت "مايكروسوفت" إن النمو في إيرادات الحوسبة السحابية "أزور Azure" بلغ 26 بالمئة في الربع المعلن عنه، مقارنة مع نمو بنسبة 27 بالمئة خلال الربع السابق، لكنه أكثر من توقعات المحللين بنمو بنسبة 25 بالمئة.وعن السنة المالية إجمالًا، بلغت الإيرادات 211.9 مليار دولار، وزادت بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي.وارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 46.35 بالمئة منذ بداية العام. وفي تعاملات ما بعد الإغلاق أمس الثلاثاء، تراجع سهم الشركة الأميركية بنحو 4 بالمئة.(سكاي نيوز)