Advertisement

قالت شركتا صناعة السيارات "نيسان" و"رينو" إنّ "نيسان" اتفقت على استثمار ما يصل إلى 663 مليون دولار في وحدة جديدة للسيارات الكهربائية تابعة لـ"رينو"، إذ وضعتا اللمسات الأخيرة على شروط تحالفهما الذي تم تجديده بعد شهور من محادثات شابها توتر.ويبدو أن إبرام الصفقة أمر إيجابي على الأرجح بعد شهور من المحادثات الصعبة، التي قالت مصادر إنها عالقة لأسباب منها قلق نيسان بشأن حماية ملكيتها الفكرية في عمليات التعاون المستقبلية.ويمنح الاتفاق أيضا نيسان حرية للتركيز على ما يقال إنه مشكلة أكثر إلحاحا، وهي النظرة القاتمة بشكل متزايد فيما يتعلق بشركات صناعة السيارات الأجنبية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم. (الحرة)