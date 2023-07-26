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إقتصاد

تقريرٌ يكشف... كم أنفقت السعودية على الرياضة؟

Lebanon 24
26-07-2023 | 07:26
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أنفقت السعودية ما لا يقل عن 6.3 مليار دولار في صفقات رياضية منذ أوائل العام 2021، ما يمثل أربعة أضعاف الإنفاق السابق على مدى 6 سنوات، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصدرين لم تكشف عنهما، بأن السعودية تخطط لإطلاق شركة ضخمة للاستثمار في المجال الرياضي.
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وبحسب الصحيفة، فإن الإنفاق السعودي الهائل على الرياضة غيّر تماما لعبة الغولف الاحترافية وسوق الانتقالات الدولية لكرة القدم وأدى إلى إطلاق منظمات حقوقية اتهامات بأن المملكة تمارس ما يسمى بـ "الغسيل الرياضي". (الحرة)

إقتصاد

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