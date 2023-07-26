الذهب يرتفع... كم بلغ سعر الأونصة؟

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ارتفع الذهب لكن تحركاته ظلت داخل نطاق ضيق اليوم الأربعاء، إذ أحجم المتعاملون عن الرهانات الكبيرة قبيل قرار السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من اليوم.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1969.51 دولار للأونصة.وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1971 دولارا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الفضة التي سجلت 24.68 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 967.58 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1281.70 دولار. (سكاي نيوز)