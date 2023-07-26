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إقتصاد

بعد دمجه مع "بنك أوف كاليفورنيا"... كم ارتفع سهم مصرف "باكويست"؟

Lebanon 24
26-07-2023 | 10:10
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بمجرد إعلان "بنك أوف كاليفورنيا"، و"بنك باكويست"، أنهما سوف يندمجان في صفقة تشمل كافة الأسهم لإنشاء بنك بأصول تبلغ قيمتها 36 مليار دولار، قفز سهم باكويست في تداولات بعد الإغلاق بنسبة 47 بالمئة، بينما قفز سهم بنك كاليفورنيا 9 بالمئة.
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كما قفز سهم "بنك باكويست" في تداولات ما قبل الافتتاح اليوم بـ 30 بالمئة، واصلا إلى مستويات 10 دولارات للسهم، بعد إغلاقه على تراجع أمس بـ 27.04 بالمئة إلى 7.69 دولار، بينما ارتفع سهم "بنك أوف كاليفورنيا" في تداولات ما قبل الافتتاح اليوم بنسبة 3.62 بالمئة، بعد إغلاقه أمس على ارتفاع قوي بـ 11.17 بالمئة إلى 14.62 دولار. (سكاي نيوز)
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