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إقتصاد

اسعار الفائدة ترتفع في أميركا... اليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
26-07-2023 | 14:23
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رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدل فائدته الرئيسية بين 5.25% و5.5%، بعد تثبيتها للمرة الأولى منذ آذار 2022 في يونيو الماضي بعد عشر زيادات متتالية.

كان المركزي الأميركي بعدما رفع معدّلات الفائدة عشر مرات متتالية اعتبارا من آذار 2022، صوّتت لجنة تحديد معدّلات الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي في حزيران 2023، لصالح الإبقاء على معدّلات الفائدة الحالية التي تتراوح بين 5 و5.25 %، وفق بيان للهيئة.
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وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعا للسياسة النقدية أمس الثلاثاء وينتهي اليوم، مع توقعات برفع الفائدة 25 نقطة أساس.

واستبعد عدد من مستثمري السندات الأميركية إعلان الفيدرالي التوقف عن رفع الفائدة بشكل نهائي، لأن هذا القرار يعتمد على ظهور بيانات تدعم هذا السيناريو في الأشهر القادمة، بحسب "فايننشال تايمز".

فيما أشار "كريستوفر وولر- Christopher Waller "عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأحد المناصرين لسياسة التشديد النقدي، إلى احتمال التوقف عن رفع الفائدة مرة أخرى بحلول اجتماع سبتمبر المقبل في حال انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة معقولة قبل الاجتماع.(العربية) 
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