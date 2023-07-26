حول انقطاع الكهرباء في مصر... اليكم هذا الخبر





وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد صرح يوم الأربعاء الماضي 19 يوليو الجاري، إنه جرى البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد، مشيرا حينئذ إلى الاستمرار في ذلك النهج حتى منتصف الأسبوع المقبل.

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من جهته، قال مسؤول وزارة الكهرباء، إن هناك موشرات قوية توكد تراجع كميات الأحمال التي يتم تخفيفها، نتيجة التحسن في إمدادات الوقود لشبكة الكهرباء، نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية. قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إنه من المتوقع الاستمرار في اللجوء لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى منتصف الشهر المقبل.وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد صرح يوم الأربعاء الماضي 19 يوليو الجاري، إنه جرى البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد، مشيرا حينئذ إلى الاستمرار في ذلك النهج حتى منتصف الأسبوع المقبل.من جهته، قال مسؤول وزارة الكهرباء، إن هناك موشرات قوية توكد تراجع كميات الأحمال التي يتم تخفيفها، نتيجة التحسن في إمدادات الوقود لشبكة الكهرباء، نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأوضح أن هناك اجتماعات مكثفة بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول لسرعة إنهاء الأزمة المؤقتة الناتجة عن ضعف إمدادات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية.



وقال المسؤول بالوزارة إن محطات إنتاج الكهرباء تحتاج إلى نحو 110 ملايين متر مكعب يوميا خلال أشهر الصيف، لا سيما في الأيام المتوقع أن تصل الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 ألف ميغاوات، لافتا إلى أن وزارة البترول أكدت أنه سيتم العمل على زيادة كميات الوقود الذي يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع.



وأوضح أن برنامج الشركة القابضة لكهرباء مصر للفصل الاضطرارى من المحتمل أن يبدأ قبل كل ساعة بعد منتصف الليل بـ10 دقائق وبعد بدء الساعة لمدة 10 دقائق، وبحد أقصى ساعة، فعلى سبيل المثال أن تلجأ شركة التوزيع لفصل التيار الساعة 2:50 بعد منتصف الليل أو الساعة 2:10 دقائق بعد منتصف الليل ولمدة ساعة بعد أقصى، وذلك بهدف أيضا الحفاظ على سلامة المواطنين ليأخذوا كافة الاحتياطات فى هذه التوقيتات. (العربية)