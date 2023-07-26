في السعودية... حركة لافتة في قطاع الاستثمارات الصناعية

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أظهرت "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" في السعودية الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة، أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تجاوز 1.4 تريليون ريال، فيما وصل إجمالي عدد المصانع إلى 10,966 مصنعًا.وأفادت أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية ايار 2023 بلغ 2,365 رخصة، منها 1,475 رخصة محجر مواد بناء، و644 رخصة كشف، و182 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و28 رخصة فائض خامات معدنية.وأضافت أن عدد الرخص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير حتى نهاية ايار 2023 بلغت 484 رخصة، باستثمارات بلغت 34.1 مليار ريال، بينما بدأ 412 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال المدة نفسها باستثمارات بلغت 11.4 مليار ريال، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".كما أشارت إلى أن عدد الوظائف التي وفرها القطاع خلال الفترة نفسها بلغ أكثر من 37 ألف وظيفة، من بينها 20,728 وظيفة للسعوديين، مبينةً أن إجمالي عدد العاملين الفعليين في القطاع حتى نهاية مايو 2023 بلغ 734,580 ألف عامل.