Advertisement

إقتصاد

في السعودية... حركة لافتة في قطاع الاستثمارات الصناعية

Lebanon 24
26-07-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1091494-638260068311550709.jpg
Doc-P-1091494-638260068311550709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أظهرت "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" في السعودية الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة، أن إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي تجاوز 1.4 تريليون ريال، فيما وصل إجمالي عدد المصانع إلى 10,966 مصنعًا.
Advertisement

وأفادت أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية ايار 2023 بلغ 2,365 رخصة، منها 1,475 رخصة محجر مواد بناء، و644 رخصة كشف، و182 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و36 رخصة استطلاع، و28 رخصة فائض خامات معدنية.

وأضافت أن عدد الرخص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير حتى نهاية ايار 2023 بلغت 484 رخصة، باستثمارات بلغت 34.1 مليار ريال، بينما بدأ 412 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال المدة نفسها باستثمارات بلغت 11.4 مليار ريال، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أشارت إلى أن عدد الوظائف التي وفرها القطاع خلال الفترة نفسها بلغ أكثر من 37 ألف وظيفة، من بينها 20,728 وظيفة للسعوديين، مبينةً أن إجمالي عدد العاملين الفعليين في القطاع حتى نهاية مايو 2023 بلغ 734,580 ألف عامل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:36 | 2023-07-27
01:30 | 2023-07-27
01:00 | 2023-07-27
00:14 | 2023-07-27
23:40 | 2023-07-26
22:58 | 2023-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website