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إقتصاد
القمة بين روسيا وافريقيا... ما هي القضايا التي ستبحثها؟
Lebanon 24
27-07-2023
|
01:30
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أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أهمية القمة الروسية الإفريقية المزمعة الأسبوع الجاري في مدينة بطرسبورغ الروسية، وأعلن عن القضايا الرئيسية التي ستبحثها.
وأشار إلى أن أجندة القمة تشمل بحث صفقة الحبوب (مبادرة البحر الأسود للحبوب) وجهود روسيا لدعم أسواق الغذاء العالمية.
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وقال: "الآن من المهم أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لنا أن نجتمع مع الشركاء الأفارقة، ونتحدث ونواصل الحوار حول صفقة الحبوب، عن أسباب توقفها، وحول جهود روسيا لدعم الأسواق العالمية، وسلوك روسيا المسؤول في هذا الصدد، والالتزامات التي لم يف الغرب بها" بموجب الصفقة.
وأضاف أن الدول الإفريقية تعرضت لضغوط غير مسبوقة من الولايات المتحدة وفرنسا لمنع انعقاد هذه القمة، وتمثيل الدول الإفريقية فيها.
تجدر الإشارة إلى أن القمة الروسية الإفريقية الثانية ستنعقد في بطرسبورغ يومي الـ27 والـ28 من يوليو الجاري.
وستبحث تنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي، وتحديد سبل تطوير هذه العلاقات على المدى الطويل، كما سيتم تنظيم معرض واسع النطاق وعقد رشات عمل.(نوفوستي)
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