31
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
35
o
زحلة
36
o
بعلبك
32
o
بشري
32
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الدولار يتخطى الـ92 الف ليرة مجدداً.. اليكم تسعيرته صباح اليوم
Lebanon 24
27-07-2023
|
02:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 92000 و92300 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر صرف الدولار قد سجل مساء أمس ما بين 91800 و 92100 ليرة لكل دولار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ارتفاع مستمر في سعر الصرف.. هذا ما سجله الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
ارتفاع مستمر في سعر الصرف.. هذا ما سجله الدولار صباح اليوم
27/07/2023 12:36:43
27/07/2023 12:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ضخّ الدولارات النقدية مستمر... لكبح جماح سعر الصرف
Lebanon 24
ضخّ الدولارات النقدية مستمر... لكبح جماح سعر الصرف
27/07/2023 12:36:43
27/07/2023 12:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في العراق... ما هي أسباب ارتفاع سعر الصرف؟
Lebanon 24
في العراق... ما هي أسباب ارتفاع سعر الصرف؟
27/07/2023 12:36:43
27/07/2023 12:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة: يتم الخلط بين الدولارات التي بيعت للدولة والتي بيعت للسوق
Lebanon 24
سلامة: يتم الخلط بين الدولارات التي بيعت للدولة والتي بيعت للسوق
27/07/2023 12:36:43
27/07/2023 12:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
سعر الصرف
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مايا دياب في المستشفى وألغت حفلها في دمشق.. هذا ما تعرّضت له!
Lebanon 24
مايا دياب في المستشفى وألغت حفلها في دمشق.. هذا ما تعرّضت له!
09:34 | 2023-07-26
26/07/2023 09:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن "هزات أرضية في لبنان" سببها تركيا.. خبير زلازل يعلن النبأ المهم
Lebanon 24
كلامٌ عن "هزات أرضية في لبنان" سببها تركيا.. خبير زلازل يعلن النبأ المهم
15:52 | 2023-07-26
26/07/2023 03:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكٌ مسلح في بيروت.. هذا ما جرى ليلاً
Lebanon 24
إشتباكٌ مسلح في بيروت.. هذا ما جرى ليلاً
16:02 | 2023-07-26
26/07/2023 04:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نقله إلى العناية المركزة... وفاة شاعر كبير بعد صراعٍ مع المرض (صورة)
Lebanon 24
بعد نقله إلى العناية المركزة... وفاة شاعر كبير بعد صراعٍ مع المرض (صورة)
07:05 | 2023-07-26
26/07/2023 07:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماعٌ سريّ و "حزب الله" سيحتلُّ "مستعمرة" إسرائيلية.. مفاجآت يكشفها تقرير!
Lebanon 24
إجتماعٌ سريّ و "حزب الله" سيحتلُّ "مستعمرة" إسرائيلية.. مفاجآت يكشفها تقرير!
12:17 | 2023-07-26
26/07/2023 12:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2023-07-27
اسعار الحبوب ترتفع عالمياً... هذا ما أكده صندوق النقد
04:00 | 2023-07-27
السعودية تستحوذ على 50% من مبيعات السيارات في الخليج... اليكم التفاصيل
02:55 | 2023-07-27
في الخليج... مصارف مركزية ترفع الفائدة
01:30 | 2023-07-27
القمة بين روسيا وافريقيا... ما هي القضايا التي ستبحثها؟
01:00 | 2023-07-27
على غرار "المركزي الأميركي"... دول ترفع أسعار الفائدة
00:14 | 2023-07-27
هل يصمد الاقتصاد الإسرائيلي أمام الأزمة السياسية؟
فيديو
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
04:39 | 2023-07-26
27/07/2023 12:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
27/07/2023 12:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
27/07/2023 12:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact