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إقتصاد

الدولار يتخطى الـ92 الف ليرة مجدداً.. اليكم تسعيرته صباح اليوم

Lebanon 24
27-07-2023 | 02:36
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إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 92000 و92300 ليرة للدولار الواحد.
 
وكان سعر صرف الدولار قد سجل مساء أمس ما بين 91800 و 92100 ليرة لكل دولار.

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