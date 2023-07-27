الدولار يتخطى الـ92 الف ليرة مجدداً.. اليكم تسعيرته صباح اليوم

إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 92000 و92300 ليرة للدولار الواحد.

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وكان سعر صرف الدولار قد سجل مساء أمس ما بين 91800 و 92100 ليرة لكل دولار.