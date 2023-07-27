في الخليج... مصارف مركزية ترفع الفائدة

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رفعت بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، لمواكبة تحركات الفيدرالي الأميركي.وأقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها في 16 عاما، وعزا ذلك لاستمرار ارتفاع التضخم. وحدد البنك سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند نطاق 5.25% إلى 5.5%. وترك البيان المصاحب للإعلان الباب مفتوحا لزيادة أخرى.وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية.وقرر البنك المركزي السعودي "ساما" ، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.وقال "ساما" في بيان إنه رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) إلى 6% ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 5.5%.وفي سياق متصل، قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إنه سيرفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.40% من 5.15% وذلك اعتبارا من غد الخميس.وأفاد بنك الكويت المركزي في بيان، أنه قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.25% من 4%، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة مئوية.قال مصرف البحرين المركزي في بيان ، إنه قرر وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% من 6%.وأضاف مصرف البحرين أنه قرر رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 25 نقطة أساس إلى 6% من 5.75%، والإبقاء على سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع دون تغيير عند 6.75%.رفع مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع الفائدة ربع نقطة مئوية.وأشار المصرف المركزي في بيان نشره على منصات التواصل الاجتماعي إلى أنه رفع الفائدة الإقراض إلى 6.25% بينما زادت الفائدة على الإيداع إلى 5.75% وسعر إعادة الشراء إلى 6%. (العربية)