السعودية تستحوذ على 50% من مبيعات السيارات في الخليج... اليكم التفاصيل





ويقدر حجم سوق السيارات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالى 3.5 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 9 مليارات دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي يبلغ 19%.

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وتتجه السعودية نحو إنتاج وتصدير السيارات الكهربائية، وذلك بعد إعلانها عن تأسيس شركة "سير" العام الماضي.



أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، عن إطلاق شركة "سير" لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة. ذكرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، أنه "بحلول عام 2025 ستستحوذ المملكة على 50% من مبيعات السيارات في السوق الخليجي من إجمالي مليون و150 ألف سيارة".ويقدر حجم سوق السيارات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالى 3.5 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 9 مليارات دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي يبلغ 19%.وتتجه السعودية نحو إنتاج وتصدير السيارات الكهربائية، وذلك بعد إعلانها عن تأسيس شركة "سير" العام الماضي.أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، عن إطلاق شركة "سير" لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في نوفمبر الماضي، عن إطلاق شركة "سير" لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.



وهذه الشركة الجديدة هي نتاج مشروع مشترك بين "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، وشركة "فوكسكون" التايوانية، وشركة "بي أم دبليو" الألمانية.



وقال الصندوق في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني حينها، إن شركة "بي أم دبليو" ستقدم تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية لاستخدامها في تطوير مركبات "سير".



وستعمل "سير" على تصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.



وأعلنت شركة السيارات الكهربائية السعودية "سير"، الثلاثاء، أنها ستطور موقعا صناعيا في مدينة حدة على الساحل الغربي للمملكة.

وقالت إنها حصلت على قطعة أرض مساحتها مليون متر مربع داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 96 مليون دولار.



ومن المقرر أن تتوفر الطرازات الأولية من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي بحلول عام 2025، بحسب بيان الشركة.(الحرة)