اسعار الحبوب ترتفع عالمياً... هذا ما أكده صندوق النقد

Advertisement

حذر صندوق النقد الدولي من أن انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، قد يرفع أسعار الحبوب إلى حوالي 15%.يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من تصريح للصندوق قال فيه إن انسحاب روسيا سيضر دولا تعتمد بشكل كبير على شحنات الحبوب من أوكرانيا، لا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد بيير أوليفييه جورينشا إن الانسحاب سيضغط على الأسعار، متوقعا ألا تتراجع مستويات التضخم الحالية إلا بحلول 2025.وقلصت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو مكاسبها عند الإغلاق أمس الثلاثاء عقب ارتفاعها إلى أعلى مستوى في 5 أشهر في وقت سابق من جلسة أمس، بعد أن أثارت هجمات روسية على موانئ أوكرانية مخاوف بشأن الإمدادات العالمية على المدى الطويل.وارتفع عقد أيلول للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة لتبلغ عند التسوية 7.60 دولارات للبوشل، متراجعا من قفزة 7.77 دولارات للبوشل، هي الأعلى للعقد منذ 21 شباط الماضي.أما عقد كانون الأول للذرة فاختتم التعاملات منخفضا عند 5.65 دولارات للبوشل، وتراجع عقد نتشرين الثاني لفول الصويا ليبلغ عند التسوية 14.20 دولارا للبوشل.وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا روسيا للعودة إلى الاتفاق، محذرا من تأثير مدمر على "البلدان الضعيفة التي تكافح من أجل إطعام شعوبها".(الجزيرة)