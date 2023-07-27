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إقتصاد

تعاون بين روسيا ومصر في قطاع النفط والغاز

Lebanon 24
27-07-2023 | 13:08
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قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، إن روسيا ومصر اتفقتا على زيادة إمدادات الطاقة وتوسيع مشاركة شركات النفط والغاز الروسية في مشاريع جديدة.

وأشار إلى أن الوزارة ستكون قادرة على توفير معايير محددة بعد توقيع الشركات على العقود، لافتا إلى أن مصر التي تصدر النفط والغاز بنفسها تريد التعاون معنا في مجال إمدادات الغاز أيضا. (روسيا اليوم)
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