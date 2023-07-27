سعر الدولار يرتفع... ماذا عن اليورو؟

ارتفع الدولار أمام سلة عملات رئيسية، بعد أن دفعت بيانات اقتصادية أميركية أفضل من المتوقع، المستثمرين لإعادة النظر في توقعهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، سيوقف رفع أسعار الفائدة.





وارتفع مؤشر الدولار 0.682 بالمئة إلى 101.770، في حين انخفض اليورو 0.86 بالمئة إلى 1.0988 دولار.



Advertisement أما الين الياباني فتراجع 0.72 بالمئة مقابل الدولار إلى 141.22 للدولار، في حين تراجع الجنيه الاسترليني أمام العملة الأميركية في أحدث تعاملات 0.81 بالمئة إلى 1.2834 دولار. (سكاي نيوز) أما الين الياباني فتراجع 0.72 بالمئة مقابل الدولار إلى 141.22 للدولار، في حين تراجع الجنيه الاسترليني أمام العملة الأميركية في أحدث تعاملات 0.81 بالمئة إلى 1.2834 دولار. (سكاي نيوز)