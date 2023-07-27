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إقتصاد

"المركزي" العماني يرفع الفائدة... اليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
27-07-2023 | 23:19
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أعلن البنك المركزي العماني، رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية 25 نقطة أساس، أي بنفس قدر الزيادة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدراي الأميركي، ليصبح 6%.

وأوضح البنك في بيان أن ذلك "يأتي تماشياً مع السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد".
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وكان صندوق النقد الدولي في بيان، الشهر الماضي، إن الاقتصاد العماني مستمر في النمو، وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة.(العربية) 
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