روسيا... هل تزوّد بعض الدول الافريقية بالحبوب مجاناً؟

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مع قادة أفارقة في سان بطرسبرغ إن روسيا قادرة على استبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا، وستكون مستعدة لبدء توريد الحبوب مجانا إلى ست دول بالقارة في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.وذكر أن هذه الدول هي بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا، مضيفا أنها ستحصل على ما يتراوح بين 25 و50 ألف طن لكل منها.وقال الرئيس الروسي، إن العقوبات الغربية يجب ألا تشمل توريد الحبوب، مؤكداً أن الغرب هو من يعيق تنفيذ مبادرة الحبوب رغم التزامنا التام بها.وأضاف بوتين في القمة الروسية الإفريقية، أن الغرب يضع العراقيل أمام تصدير حبوبنا إلى القارة الأفريقية.وأوضح أن روسيا صدرت 10 ملايين طن من الحبوب إلى أفريقيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.وأكد على سعى روسيا لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في المجالات الزراعية والتقنية والصحية.وأوضح أن إمكانيات أفريقيا واضحة للجميع.. والناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية يتجاوز متوسط النمو العالمي.كانت روسيا قد انسحبت من اتفاق تم بوساطة الأمم المتحدة وتركيا سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود خلال العام الماضي. كما ألغت ضمانات الملاحة الآمنة ومنذ ذلك الحين لم تبحر أي سفن من الموانئ الأوكرانية.وتقول موسكو إنها لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا تمت تلبية مطالبها لتسهيل وصول صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية. وتقول دول غربية إن موسكو لم تواجه مشكلة في بيع السلع الغذائية المعفاة من العقوبات المالية.وتواجه دول مستوردة صعوبات اقتصادية وتفتقر للنقد الأجنبي، ولذا فهي غير مستعدة لدفع أسعار باهظة ما لم تكن الحاجة ملحة.(العربية)