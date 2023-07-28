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إقتصاد

ارتفاع بورصتي أبوظبي ودبي بدفعة من آمال وقف رفع الفائدة

Lebanon 24
28-07-2023 | 10:45
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ارتفعت بورصتا الإمارات، الجمعة، مع تحسن ثقة المستثمرين بفضل توقعات بأن البنوك المركزية الكبرى مثل المركزي الأميركي والأوروبي توشك على إنهاء دورة التشديد النقدي.

ونفذت البنوك المركزية رفعا لسعر الفائدة بربع نقطة مئوية خلال الأيام الماضية على الرغم من تراجع التضخم لكنها تحولت الآن لوضع أكثر حذرا فيما يتعلق بالمزيد من عمليات رفع الفائدة بما يشير إلى أن دورة التشديد التي استمرت عاما في العالم ربما توشك على نهايتها.
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وأغلق مؤشر دبي الرئيسي على ارتفاع 0.2 بالمئة بدعم من صعود نسبته 1.1 بالمئة في سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) و1.2 بالمئة في مجموعة تيكوم لتشغيل مراكز الأعمال.

كما ارتفع سهم شركة سوق دبي المالي المشغلة لبورصة دبي 1.2 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة تحقيق نمو بأكثر من مئة بالمئة في صافي الربح للربع الثاني مسجلا 76.6 مليون درهم (20.86 مليون دولار).

وفي سوق أبوظبي، ساعد ارتفاع سهم ألفا ظبي القابضة بنسبة 1.1 بالمئة وراك للعقارات بقفزة بلغت 5.3 بالمئة المؤشر على البقاء في المنطقة الخضراء لينهي الجلسة على ارتفاع طفيف بنسبة 0.01 بالمئة. (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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