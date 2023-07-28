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إقتصاد

أكبر شركة شحن روسية: نستخدم الدرهم الإماراتي في تعاملاتنا التجارية

Lebanon 24
28-07-2023 | 16:00
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كشف رئيس مجلس إدارة شركة "فيسكو" (FESCO)، أندريه سيفيريلوف، أن "فيسكو" التي تعد أكبر شركة شحن في روسيا، تستخدم الدرهم الإماراتي كعملة دفع مع عملاء لها.

وردا على سؤال حول مدى استخدام "فيسكو" للدرهم الإماراتي في تعاملاتها، قال سيفيريلوف، في حديث لـRT على هامش مشاركته في قمة "روسيا - إفريقيا" المنعقدة في سان بطرسبورغ: "نحن نقوم بذلك فعليا. نحن نعمل بكثافة بالدرهم وغيره من العملات. والتسويات مريحة ومقبولة وتعمل بالفعل".
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وعن التعاون مع الدول الإفريقية، أشار إلى أن "فيسكو" مهتمة بإطلاق مسارات شحن جديدة إلى الدول الإفريقية، بما في ذلك شمال إفريقيا: الجزائر والمغرب وتونس.

كذلك لفت إلى أن "فيسكو" أطلقت خط شحن مباشر بين روسيا ومصر، بين ميناء دمياط المصري وميناء نوفوروسيسك الروسي. (روسيا اليوم) 
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