29
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
30
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود... هل يتم العمل به مجدداً؟
Lebanon 24
28-07-2023
|
23:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي روسيا على إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه موسكو، الأسبوع الماضي.
وسمح الاتفاق لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئها البحرية على الرغم من الحرب الدائرة.
Advertisement
وقال السيسي أمام قمة روسية إفريقية في سان بطرسبرغ، إنه من الضروري التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء العمل بمبادرة الحبوب التي انسحبت منها روسيا، عازية قرارها إلى عدم وفاء أوكرانيا والغرب بالتزاماتهما، وفق رويترز.
ومصر إحدى الدول المستوردة الرئيسية للحبوب من البحر الأسود.
وتابع : "يجب إيجاد حلول عادلة لأسعار الغذاء والأسمدة للدول الإفريقية".(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ طارئ جداً عن الدولار و "صيرفة".. هذا ما ستشهدهُ المصارف بعد يومين
Lebanon 24
خبرٌ طارئ جداً عن الدولار و "صيرفة".. هذا ما ستشهدهُ المصارف بعد يومين
11:43 | 2023-07-28
28/07/2023 11:43:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لمَن يحملُ دولارات في لبنان.. هذا الخبرُ يهمُّكم جداً
Lebanon 24
لمَن يحملُ دولارات في لبنان.. هذا الخبرُ يهمُّكم جداً
14:40 | 2023-07-28
28/07/2023 02:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس .."صاحبة الرداء الابيض"تضرب من جديد (صور وفيديو)
Lebanon 24
نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس .."صاحبة الرداء الابيض"تضرب من جديد (صور وفيديو)
02:30 | 2023-07-28
28/07/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُواصل إنخفاضه... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يُواصل إنخفاضه... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:45 | 2023-07-28
28/07/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في ساعات الصباح الأولى... سيارة صدمت شاباً وقتلته
Lebanon 24
مأساة في ساعات الصباح الأولى... سيارة صدمت شاباً وقتلته
05:21 | 2023-07-28
28/07/2023 05:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:08 | 2023-07-29
محصول أوكرانيا من الحبوب... كم بلغ لهذا العام؟
01:00 | 2023-07-29
بين روسيا ومصر... شركة ضخمة تطلق اعمالاً اقتصادية
16:00 | 2023-07-28
أكبر شركة شحن روسية: نستخدم الدرهم الإماراتي في تعاملاتنا التجارية
15:04 | 2023-07-28
صفقة كبيرة تمهّد لدولة عربية لعب دور بارز في سوق السلع الفاخرة
14:00 | 2023-07-28
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
13:30 | 2023-07-28
الحظر الأميركي يضغط على العملة العراقية.. إلى أين يتجه الدينار؟
فيديو
ميقاتي: إذا لم يتم انتخاب رئيس أخشى أن يمتد ما يحصل بمصرف لبنان إلى قيادة الجيش
Lebanon 24
ميقاتي: إذا لم يتم انتخاب رئيس أخشى أن يمتد ما يحصل بمصرف لبنان إلى قيادة الجيش
09:42 | 2023-07-27
29/07/2023 09:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
04:39 | 2023-07-26
29/07/2023 09:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
29/07/2023 09:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact