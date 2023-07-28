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إقتصاد

اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود... هل يتم العمل به مجدداً؟

Lebanon 24
28-07-2023 | 23:43
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حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي روسيا على إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه موسكو، الأسبوع الماضي.

وسمح الاتفاق لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئها البحرية على الرغم من الحرب الدائرة.
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وقال السيسي أمام قمة روسية إفريقية في سان بطرسبرغ، إنه من الضروري التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء العمل بمبادرة الحبوب التي انسحبت منها روسيا، عازية قرارها إلى عدم وفاء أوكرانيا والغرب بالتزاماتهما، وفق رويترز.

ومصر إحدى الدول المستوردة الرئيسية للحبوب من البحر الأسود.

وتابع : "يجب إيجاد حلول عادلة لأسعار الغذاء والأسمدة للدول الإفريقية".(العربية) 
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