29
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
30
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بين روسيا ومصر... شركة ضخمة تطلق اعمالاً اقتصادية
Lebanon 24
29-07-2023
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مجموعة الشحن والنقل الروسية العملاقة "فيسكو"، من قمة "روسيا - إفريقيا" المنعقدة في سان بطرسبورغ هذه الأيام، إطلاق خط شحن مباشر بين روسيا ومصر.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "فيسكو" (FESCO) أندريه سيفيريلوف، في حديث لـRT على هامش مشاركته في القمة، إن "فيسكو" تعتبر أكبر شركة نقل في روسيا ولديها أكبر أسطول بحري في البلاد وستصبح جسرا بين الاقتصادين الروسي والإفريقي، بما في ذلك دول المغرب العربي وشمال إفريقيا ككل.
Advertisement
وأضاف المسؤول الروسي: "لقد أعلنا اليوم فقط عن افتتاح خدمة الحاويات التجارية البحرية المباشرة ما بين ميناء دمياط المصري وميناء نوفوروسيسك الروسي. إنه خط ملاحي كبير إلى حد ما، ونحن نستعد لهذا الحدث خلال نصف العام الأخير. زرنا عددا من المؤسسات التجارية والشركات في مصر. نتطلع إلى إمكانيات نقل ضخمة، تصل إلى 30 ألف ثلاجة شحن في السنة".
وتوقع سيفيريلوف، أن تصبح مصر بحكم موقعها الاستراتيجي مركزا للشحنات من وإلى روسيا، حيث قال: "مما لا شك فيه أن موقع مصر نفسه، ومواقع موانئها يتيح لنا تشغيل البضائع والخطوط الملاحية بسهولة، لا سيما في شمال إفريقيا، وإيصال الشحنات الضرورية إلى وسط إفريقيا".
وأشار إلى أن "فيسكو" مهتمة بإطلاق مسارات شحن جديدة إلى الدول الإفريقية، بما في ذلك شمال إفريقيا: الجزائر والمغرب وتونس.
وأمس انطلقت النسخة الثانية من قمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة بطرسبورغ الروسية، وتأتي القمة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.(RT)
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ طارئ جداً عن الدولار و "صيرفة".. هذا ما ستشهدهُ المصارف بعد يومين
Lebanon 24
خبرٌ طارئ جداً عن الدولار و "صيرفة".. هذا ما ستشهدهُ المصارف بعد يومين
11:43 | 2023-07-28
28/07/2023 11:43:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لمَن يحملُ دولارات في لبنان.. هذا الخبرُ يهمُّكم جداً
Lebanon 24
لمَن يحملُ دولارات في لبنان.. هذا الخبرُ يهمُّكم جداً
14:40 | 2023-07-28
28/07/2023 02:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس .."صاحبة الرداء الابيض"تضرب من جديد (صور وفيديو)
Lebanon 24
نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس .."صاحبة الرداء الابيض"تضرب من جديد (صور وفيديو)
02:30 | 2023-07-28
28/07/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُواصل إنخفاضه... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يُواصل إنخفاضه... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:45 | 2023-07-28
28/07/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في ساعات الصباح الأولى... سيارة صدمت شاباً وقتلته
Lebanon 24
مأساة في ساعات الصباح الأولى... سيارة صدمت شاباً وقتلته
05:21 | 2023-07-28
28/07/2023 05:21:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:08 | 2023-07-29
محصول أوكرانيا من الحبوب... كم بلغ لهذا العام؟
23:43 | 2023-07-28
اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود... هل يتم العمل به مجدداً؟
16:00 | 2023-07-28
أكبر شركة شحن روسية: نستخدم الدرهم الإماراتي في تعاملاتنا التجارية
15:04 | 2023-07-28
صفقة كبيرة تمهّد لدولة عربية لعب دور بارز في سوق السلع الفاخرة
14:00 | 2023-07-28
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
13:30 | 2023-07-28
الحظر الأميركي يضغط على العملة العراقية.. إلى أين يتجه الدينار؟
فيديو
ميقاتي: إذا لم يتم انتخاب رئيس أخشى أن يمتد ما يحصل بمصرف لبنان إلى قيادة الجيش
Lebanon 24
ميقاتي: إذا لم يتم انتخاب رئيس أخشى أن يمتد ما يحصل بمصرف لبنان إلى قيادة الجيش
09:42 | 2023-07-27
29/07/2023 09:21:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
04:39 | 2023-07-26
29/07/2023 09:21:35
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
29/07/2023 09:21:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact