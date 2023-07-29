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إقتصاد

تطبيق Threads يفقد أكثر من نصف المستخدمين.. إليكم التفاصل

Lebanon 24
29-07-2023 | 23:00
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كشف مارك زوكربيرغ رئيس Meta أن تطبيق Threads فقد أكثر من نصف المستخدمين.

وكان التطبيق الجديد نجح في جذب 100 مليون مستخدم بعد 5 أيام فقط من تدشينه، متفوقاً على ChatGPT الذي حطم هذا الرقم بعد شهرين من انطلاقه.
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لكن التطبيق التكنولوجي الجديد يكافح من أجل استعادة معظم هؤلاء المستخدمين الذي هجروا المنصة.

وبحسب ما ذكرته رويترز نقلاً عن زوكربيرغ: "إذا كان لديك أكثر من 100 مليون عملية تسجيل، سيكون رائعاً أن يبقى كل هؤلاء المستخدمين أو حتى نصفهم على المنصة..ونحن لم نصل إلى تلك المستويات بعد."

ومع ذلك، أقر زوكربيرغ بأن هذا الانخفاض طبيعي، وأن الأمور ستتحسن، إذ يضيف Threads المزيد من المميزات.

وكان تطبيق Threads كشف عن ميزة جديدة يوم الثلاثاء الماضي وهي علامة التبويب "متابعة - Following". (cnbc)



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