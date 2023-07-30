شركة شهيرة تستدعي مئات الآلاف من سياراتها.. ما السبب؟

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قامت شركة فورد الأميركية باستدعاء مئات الآلاف من شاحناتها الشهيرة من طراز F-150 بعدما أبلغ العملاء عن أعطال في المكابح، وأفاد العملاء خلال بلاغهم أن مكابح التوقف تم تفعيلها خلال قيادتهم لشاحناتهم.واستدعت الشركة أكثر من 870 ألف سيارة من شاحنات طراز F-150 خلال سنوات الصنع من 2021 إلى 2023، المزودة بأنظمة عادم فردية، وفقا لتقرير استدعاء السلامة الصادر عن شركة Ford والذي نشرته الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.وتعد شاحنات Ford من طراز F من أكثر السيارات مبيعا في أميركا منذ عقود.وقالت الشركة إن الشاحنات التي تم استدعاؤها بها مشكلة في حزمة أسلاك المحور الخلفي التي تتعرض لاحتكاك مع غلاف المحور الخلفي، مما يسفر عن تآكل العزل في الدائرة وإمكانية تلف الأسلاك، وقد يؤدي إلى تعطل مكابح التوقف غير المتعمد ومن ثم عدم السيطرة على السيارة مما يزيد من خطر وقوع حوادث. (cnbc)