على وقع الحرب والعقوبات.. تعدين البتكوين ينتعش في روسيا ما السبب؟

Advertisement

تمكنت صناعة تعدين البتكوين من الاستفادة من الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا، حيث يقوم مصنعو سلاسل التعدين بممارسة المزيد من الأعمال في روسيا أكثر من أي مكان آخر في العالم.ولطالما كانت روسيا مركزاً مهما لتعدين البتكوين، خاصة بعدما حظرته الصين في عام 2021.وعلى الرغم من العقوبات الغربية وخطر إنشاء شركات جديدة في روسيا، إلا أن الظروف مواتية لتحسين اقتصادات التعدين، وفقا لمسئولون تنفيذيون في blockchain خلال مؤتمرCoinDesk's Consensus 2023.ومما أكسب روسيا مزيدا من الجاذبية، أن التدقيق التنظيمي والضرائب المتزايدة في الولايات المتحدة ودول أخرى جعلت الخيارات فيها أقل إغراءً.وبالنسبة لشركة Cryptocurrency Mining Group، ستكون روسيا الدولة الوحيدة التي تسرع بشكل كبير نمو معدل التجزئة، أو القوة الحسابية التي يتم تسليمها إلى blockchain.وأفادت الشركة في تقرير، أنه كان على روسيا تحويل تدفق طاقتها من الاتحاد الأوروبي في عام 2022، ما جعلها أمام قدرة فائضة كبيرة متاحة، تسمح بأن يكون تعدين البتكوين كنزها الجديد.مع كون الطاقة الرخيصة مساهماً رئيسياً في أرباح التعدين، تبدو المنطقة مهيأة لتطوير وجذب المزيد من الأعمال.ويوفر تعدين البتكوين مصدرًا مختلفًا للإيرادات منتجي الطاقة الذين يعوقهم الاقتصاد الضعيف، بل ويسهل القطاع تبادل الروبل مقابل البتكوين ، وهو أمر مقبول عالميًا ، على عكس العملة المحلية لروسيا.(cnbc)